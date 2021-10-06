В России обновлён антирекорд смертности за сутки: скончались 929 пациентов

За сутки в России умерли 929 заболевших коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом. За сутки выявлено 25 133 новых случая заражения, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавируса, 212 625 человек умерли, выписались 6 778 900 человек.

В Москве за сутки выявлено 3589 новых случаев COVID-19, 2399 пациентов выздоровели. За Москвой по числу новых случаев следуют Петербург (2187) и Московская область (1410). Наибольшее число скончавшихся отмечено в Москве (71), в Санкт-Петербурге (55) и в Свердловской области (46). Выздоровел 19 841 пациент.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России. С начала сентября рост составил почти 31%. По её словам, чтобы достичь коллективного иммунитета в России, надо первично привить ещё 35,9 млн человек и повторно — 7,6 млн. При этом заболеваемость среди несовершеннолетних в России по сравнению с прошлым годом возросла кратно.