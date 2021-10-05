Голикова отметила рост числа регионов с высокой заболеваемостью COVID

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России. Несколько дней назад увеличение числа инфицированных COVID-19 наблюдалось в 56 регионах. С начала сентября рост составил почти 31%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вели федеральные телеканалы.

Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась, — сказала она.

Голикова отметила: чтобы достичь коллективного иммунитета в России, надо первично привить ещё 35,9 млн человек и повторно — 7,6 млн. Сейчас привиты первым компонентом 47,4 млн, обоими — 42,2 млн, повторно и после болезни — 1,9 млн. Также она добавила, что в России от COVID привились 40,5% людей старше 65 лет. При этом заболеваемость среди несовершеннолетних в России по сравнению с прошлом годом возросла кратно.

Также вице-премьер рассказала, что регионы имеют возможность объявлять свою территорию «свободной от коронавируса». За это, по её словам, субъекты будут получать гранты. Данный вопрос уже обсуждался на одном из совещаний по мерам защиты россиян от новой инфекции. Как пояснила Голикова, гранты будут «направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории».

Кроме того, Голикова высказалась насчёт лотерейных розыгрышей для граждан страны, вакцинированных от коронавируса.

Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года, — подчеркнула вице-премьер.

Сейчас имеется необходимость ускорить получение результатов ПЦР-тестов до 24 часов.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что антикоронавирусные ограничения отменят только в том случае, если россияне перестанут заболевать инфекцией. Сейчас для этого предпосылок нет. В ведомстве заявили, что увеличение числа инфицированных COVID наблюдается в связи с типичным для осени ростом заболеваемости. Болезнь особенно активно распространяется на территории России уже три недели.