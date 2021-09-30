В Роспотребнадзоре назвали условие отмены антикоронавирусных ограничений

В Роспотребнадзоре объяснили, что антикоронавирусные ограничения отменят только в том случае, если россияне перестанут заболевать инфекцией. Сейчас для этого предпосылок нет, передаёт данные ведомства «ФедералПресс».

Ограничения будут отменены после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. Сейчас оснований для отмены ограничений нет, — заявили в Роспотребнадзоре.

В связи с типичным для осени ростом заболеваемости увеличение числа инфицированных COVID наблюдается в 56 регионах. Болезнь особенно активно распространяется на территории России уже три недели. Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что текущая третья волна коронавируса может стать самой длительной и изнурительной: она началась в июне и продлится шесть месяцев, до ноября. Сложнее всего придётся тем, кто не вакцинировался: у них болезнь будет протекать в более тяжёлой форме.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова попросила россиян быть очень осторожными в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Она предупредила граждан о том, что наступает «сложный период».