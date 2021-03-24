Вирусолог рассказал о возможности двойного заражения COVID-19

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Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко оценил возможность нахождения в организме нескольких разновидностей коронавируса в одно время.

По его словам, такие случаи известны специалистам и уже доказаны.

Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры, — пояснил он.

Бутенко отметил, что похожие ситуации могут возникнуть и при других заболеваниях, в том числе ВИЧ-инфекциях, что называется изменчивостью и эволюцией вируса.

Вирусолог добавил, что выявление новых вариантов COVID-19 в большом количестве связано с интенсивностью его изучения. При этом пока рано говорить о том, какое влияние на течение заболевания оказывает наличие в организме нескольких штаммов коронавируса, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что иммунная система организма людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию во время так называемой первой волны, может защитить и от различных новых штаммов. Механизм этого процесса объяснил инфекционист Сергей Рябов.