Вирусолог рассказал о возможности двойного заражения COVID-19

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко оценил возможность нахождения в организме нескольких разновидностей коронавируса в одно время.
По его словам, такие случаи известны специалистам и уже доказаны.
Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры, — пояснил он.
Бутенко отметил, что похожие ситуации могут возникнуть и при других заболеваниях, в том числе ВИЧ-инфекциях, что называется изменчивостью и эволюцией вируса.
Вирусолог добавил, что выявление новых вариантов COVID-19 в большом количестве связано с интенсивностью его изучения. При этом пока рано говорить о том, какое влияние на течение заболевания оказывает наличие в организме нескольких штаммов коронавируса,
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