Учёные-геологи из США проанализировали влияние вибраций от вертолётных лопастей на геологические образования.
По данным исследователей, волны от работы летательных аппаратов входят в резонанс с дрожанием каменных образований. Это приводит к частичному разрушению последних. Однако для мгновенного обвала пород их частоты недостаточно велики.
В основном от вибраций вертолётов страдают мягкие породы, такие как известняк. Ветер и вода образовывает из них природные арки и башни у высоких скалистых берегов морей. Также их можно встретить в каньонах и подобных местах,
В течение последних лет было зафиксировано множество обрушений этих природных объектов. В частности, Лазурное окно на берегу Мальты, Радужная арка в Юте и другие.
Исследователи сравнили действие вертолёта, который пролетает рядом с аркой, с землетрясением магнитудой 4 балла.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные научились добывать метан из вечной мерзлоты.
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