https://static.news.ru/photo/3e256818-2b14-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Murdock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные-геологи из США проанализировали влияние вибраций от вертолётных лопастей на геологические образования.

По данным исследователей, волны от работы летательных аппаратов входят в резонанс с дрожанием каменных образований. Это приводит к частичному разрушению последних. Однако для мгновенного обвала пород их частоты недостаточно велики.

В основном от вибраций вертолётов страдают мягкие породы, такие как известняк. Ветер и вода образовывает из них природные арки и башни у высоких скалистых берегов морей. Также их можно встретить в каньонах и подобных местах, сообщает N+1.

В течение последних лет было зафиксировано множество обрушений этих природных объектов. В частности, Лазурное окно на берегу Мальты, Радужная арка в Юте и другие.

Исследователи сравнили действие вертолёта, который пролетает рядом с аркой, с землетрясением магнитудой 4 балла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные научились добывать метан из вечной мерзлоты.