Вакцина «Спутник Лайт» входит в третью фазу исследований

https://static.news.ru/photo/1791a13c-7125-11eb-afb5-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Испытания должны закончиться 28 января 2022 года.

Sputnik-Light-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник Лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2, — сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что «Спутник V» — это целая платформа вакцин. «Спутник Лайт», в частности, ориентирован прежде всего на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом будет «Спутник V».

Разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» Минздрав РФ выдал в январе.

Как писал NEWS.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки «Спутником Лайт». По словам специалиста, вакцина «Спутник Лайт» способна защищать от коронавируса четыре, максимум пять месяцев. Гинцбург также отметил, что однокомпонентная вакцина будет использоваться в странах, у которых нет возможности самостоятельно разработать или приобрести полноценные вакцины других стран.

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.