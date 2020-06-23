В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра

https://static.news.ru/photo/27cfdd42-b560-11ea-ba04-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/jamesdemers-3416

Скорлупу самого маленького из известных науке яиц динозавров обнаружили палеонтологи. Открытие было сделано в Японии.

Как пишет Kyodo, яйцо принадлежало нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii, который жил в конце нижнего мелового периода, более 106 млн лет назад.

Отмечается, что по осколкам удалось установить, что размеры яйца составляли примерно 4,5 на 2 см, масса — около 10 г. Ранее таких мелких яиц не находили. Кроме того, в месте обнаружения находки находилось 1,3 тысячи фрагментов скорлупы.

Отмечается, что находка позволяет предположить, что вид теропод, которому принадлежали яйца, вёл общественный образ жизни. В частности, яйца эти ящеры откладывали вместе.

Ранее учёные из Германии и Швейцарии смогли воссоздать образ жизни ирритатора — динозавра из семейства спинозаврид. Палеонтологи выяснили, что он был опасным хищником, хорошо приспособленным к выслеживанию добычи. Такие выводы им удалось сделать благодаря томографии почти полностью сохранившегося черепа одного из представителей этого семейства — динозавра Irritator challengeri. Останки были найдены в формации Сантана на северо-востоке Бразилии. Животное жило в нижнем меловом периоде, около 115 млн лет назад.