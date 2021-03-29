В «Ростелекоме» прорабатывают возможность дистанционной сдачи биометрии

https://static.news.ru/photo/bbfc2a2a-3f2c-11ea-ba03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Hart/imageBROKER.com/Global Look Press

Дополнить функционал приложения «Биометрия» услугой дистанционной сдачи биометрии планирует «Ростелеком», выступающий оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По информации издания, также планируется предоставить возможность самостоятельной регистрации в системе с помощью приложения. Сейчас оно доступно только для тех, кто представил снимок лица или образец голоса в банке или МФЦ.

При этом уточняется, что услуги по открытию счёта, вклада, оформлению кредита по саморегистрации будут недоступны. Список услуг определит нормативно-правовой акт.

В настоящее время предложение по расширению функционала приложения рассматривает ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

В Минцифры отметили, что технологии биометрической идентификации облегчат получение различных онлайн-сервисов, в том числе госуслуг.

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