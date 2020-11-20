В России создали робота для безопасного взятия мазка на COVID-19

https://static.news.ru/photo/f34d4134-2b31-11eb-a643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские учёные разработали и запатентовали роботохирургический комплекс, которой способен брать мазок у пациента для проведения тестирования, в том числе на наличие коронавируса.

Робота для бесконтактного взятия мазка из зева человека создали директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев и академик РАН Дмитрий Пушкарь.

Для взятия мазка используются два манипулятора, один из которых берёт биоматериал, а второй — упаковывает его в пробирку. Комплекс управляется лаборантом на основании информации, получаемой с камеры и передаваемой на экран.

В Роспатенте пояснили , что лаборант и манипулятор для взятия мазка находятся в «чистой зоне», отделённой от пациента перегородкой. Второй манипулятор, упаковывающий биоматериал, расположен в «грязной» зоне.

По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, всего с начала 2020 года службой было выдано свыше 80 патентов на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

Ранее сотрудники Массачусетского технологического университета придумали защитную маску, которая убивает коронавирус при вдохе человеком. Они создали прототипы устройства. У средства защиты есть медная сетка, которая нагревается до 90 градусов по Цельсию — при этой температуре частицы COVID-19 убиваются. Сама сетка покрыта изоляционным неопреном, который защищает человека от ожогов. Создатели отметили, что такая маска в коммерческой продаже будет дороже всех средств защиты на рынке, но она может помочь людям, которые должны быть там, где риск заражения очень высок, например в больнице. Кроме того, она предназначена для многоразового использования и не требует стерилизации, писал NEWS.ru.