В России создадут единую вакцину от гриппа и коронавируса

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале проведения клинических испытаний единой вакцины от коронавируса и гриппа. Испытания пройдут в конце 2022 года, пишут «Известия».
За основу учёные
Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года, — заявил Гинцбург.
Также разработкой единой вакцины от гриппа и коронавируса занимаются и другие научные центры. Например, препарат разрабатывает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ранее сообщалось, что главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса заключается в вакцинации. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, получивший 5 октября премию Global Influence Award на вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса (РЕК).