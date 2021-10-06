В России создадут единую вакцину от гриппа и коронавируса

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале проведения клинических испытаний единой вакцины от коронавируса и гриппа. Испытания пройдут в конце 2022 года, пишут «Известия».

За основу учёные взяли гибридную вакцину против ротавирусов. Параллельно идёт разработка препаратов против различных штаммов коронавируса. Технологическая платформа для создания новой вакцины уже есть, но сами испытания ещё не начались.

Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года, — заявил Гинцбург.

Также разработкой единой вакцины от гриппа и коронавируса занимаются и другие научные центры. Например, препарат разрабатывает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее сообщалось, что главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса заключается в вакцинации. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, получивший 5 октября премию Global Influence Award на вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса (РЕК).