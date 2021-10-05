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Гинцбург рассказал о главной задаче в борьбе с коронавирусом

00:30, 06 октября 2021
Гинцбург рассказал о главной задаче в борьбе с коронавирусом Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса заключается в вакцинации. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, получивший 5 октября премию Global Influence Award на вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса (РЕК), сообщает РИА Новости.

Безусловно, основная задача, которая стоит сейчас перед нашей страной, перед нашим народом, перед международным сообществом, это вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться, — отметил Гинцбург.

Он также выразил надежду на то, что гости вечера, среди которых было много «талантливых молодых людей», способных пополнить ряды молекулярных биологов, микробиологов, приложат усилия для дальнейшей защиты России от коронавируса.

Global Influence Award является особым знаком признательности РЕК людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. Премии удостоилась вся команда центра имени Гамалеи.

Ранее стало известно, что Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины «Спутник V» для подростков. По его словам, «Спутник V» для подростков 12–17 лет будет вводиться дважды, но концентрация уменьшена в пять раз.

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