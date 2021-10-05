Гинцбург рассказал о главной задаче в борьбе с коронавирусом

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Иммунолог кандидат меднаук Николай Крючков считает, то одной только лотереи недостаточно, чтобы заставить россиян прививаться от коронавируса. Врач уверен, что для этого привитым надо предоставить льготы в каждом регионе, пишет URA.RU.

По словам доктора, азартных людей немало и отменять лотереи не стоит. Однако при этом регионы должны найти временные льготы для тех, кто привился. Возможно, это будет какой-то проездной месяца на...