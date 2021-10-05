Гинцбург рассказал об особенностях вакцины «Спутник V» для подростков

Вакцина «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация уменьшена в пять раз. О этом сообщил РИА Новости глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Дважды. Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз, — приводит его слова агентство.

В августе Гинцбург рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса на подростках. По словам учёного, в испытаниях применяют вакцину, разведённую в концентрациях 1:10 и 1:5. Первая совершенно не даёт побочных эффектов, но вызывает у детей (в отличие от взрослых) очень сильный иммунный ответ. Вторая тоже не имеет серьёзных побочных эффектов, но может вызывать температуру в пределах 37,5 градуса.

Ранее Pfizer и её германский партнёр BioNТech заявили, что их вакцина показала безопасность и эффективность для детей в возрасте 5–11 лет. Об этом говорится в заявлении американской компании, которая планирует подать просьбу об одобрении препарата для детей.