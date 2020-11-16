В России разработан робот для работы на складе

https://static.news.ru/photo/2d3ed876-282b-11eb-b4dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: donstu.ru

Российские учёные из Донского государственного технического университета разработали робота WayBot M100 для складских помещений и цехов. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Резиденты промышленного коворкинга «Garaж» Донского государственного технического университета — сотрудники компании WayBot Robotics — разработали автономного логистического робота, — цитирует РИА Новости сообщение.

Учёные считают, что предназначенный для перевозки грузов на складах и в заводских цехах робот способен заменить двух-трёх сотрудников склада.

WayBot M100 представляет собой тележку, оснащенную вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. Он ориентируется с помощью камер, самостоятельно анализирует обстановку и прокладывает логистический маршрут. При этом он способен адаптироваться к остановке и объезжать внезапные препятствия и людей.

Уточняется, что робот довольно компактный, весит всего 40 килограммов, но за один раз способен перевозить грузы весом до 100 килограммов. Скорость его движения может достигать 7,2 километра в час, съёмный аккумулятор позволяет функционировать без подзарядки до пяти часов.

Основатель и директор Waybot Robotics Максим Олейников рассказал, что главная цель компании — создавать сервисных роботов, способных заменить человека на самых разных работах. При этом в компании не только создают роботов, но и отлаживают и обслуживают их у заказчиков. Оплату компания получает только за время фактической работы WayBot, без простоев и подзарядки.

Как писал NEWS.ru, учёные из Университета Гифу в Японии создали специальную роборуку, призванную, по словам разработчиков, подарить одинокому мужчине чувство комфорта и близости.

По текстуре и запаху создатели руки сделали её максимально похожей на человеческую. Кроме того, специальный материал, из которого она сделана, может выделять жидкость через искусственные поры, что имитирует потеющие ладони. Также в устройство встроена колонка, воспроизводящая звуки шагов и дыхания.