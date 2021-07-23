В России предложили создать систему прогноза падения космического мусора

Научно-производственна корпорация «Системы прецизионного приборостроения» предложила оснащать ступени ракет-носителей, разгонные блоки спутники уголоковыми отражателями. Предполагается, что эти детали позволят делать более точные прогнозы относительно места падения данных объектов на Землю. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный конструктор предприятия Владимир Пасынков.

У нас сейчас есть новая технологическая разработка — малогабаритная ретрорефлекторная система класса «пирамида», состоящая из четырех уголковых отражателей. Система получилась очень легкой — 40 граммов. Мы предложим «Роскосмосу» оснастить ею ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты, — сообщил Пасынков.

Конструктор полагает, что система позволит определять момент схода объектов с орбиты и с высокой точностью делать прогноз о точке их пажения на Землю, предотвращая таким образом техногенные катастрофы.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора.