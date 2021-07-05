Россия разместит комплекс обнаружения космического мусора в ЮАР

Роскосмос и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Как уточняется, он будет способен автоматически обнаруживать космические аппараты и объекты «космического мусора», определять их угловые координаты и идентифицировать. Он сможет распознавать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров по отражённому от тех солнечному свету.

Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов «космического мусора» на низких, средних и высоких околоземных орбитах, — отмечается в сообщении.

Первая аналогичная установка находится в Бразилии. Всего Россия планирует создать четыре таких оптико-электронных комплекса.

Ранее участник советской «Лунной программы» Владимир Климов оценил планы России по освоению космоса. По его словам, страна не отказалась от планов освоения Луны — уже готов эскизный проект ракетно-космического комплекса, который доставит космонавтов на спутник Земли.