Участник «Лунной программы» оценил планы России по освоению космоса

https://static.news.ru/photo/c233c2c8-ce9f-11eb-b63c-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Россия не отказалась от планов освоения Луны — уже готов эскизный проект ракетно-космического комплекса, который доставит космонавтов на спутник Земли. Об этом «360» рассказал участник советской «Лунной программы» Владимир Климов.

Как отметил конструктор, специалистам ещё многое предстоит сделать.

Климов — один из ведущих конструкторов разработки стартового комплекса для ракетно-космической системы Н1-Л3, который планировалось использовать в рамках советской «Лунной программы». Комплекс построили, но проект так и не осуществили. По словам специалиста, Россия не отказалась от своих планов и продолжает работы в этом направлении.

По его словам, главная задача состоит не в том, чтобы просто доставить космонавтов на Луну, как это сделали американцы 50 лет назад. Необходимо сформировать программу её дальнейшего освоения и под эту программу сделать то, что необходимо для её осуществления.

У меня есть полная уверенность в том, что у нас хватит технических и людских ресурсов: творческого энтузиазма, возможностей наших учёных, нашей науки, от которых многое зависит. <...> Перспективы у нас есть, безусловно. И я думаю, что достаточно будет ещё усилий и мы будем гордиться нашей космонавтикой так, как гордились 12 апреля 1961 года, — сказал Климов.

Конструктор также отметил, что сейчас космонавтика нуждается в различных творческих специалистах, которые были бы искренне заинтересованы поднять отрасль на тот же уровень, которым всегда гордились. Он напомнил, что в советское время наша космонавтика не просто производила впечатление, но и вызывала уважение.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на технологической конференции Startup Village, заявил, что в ближайшие годы произойдут события, «которые перевернут представление об отечественной космонавтике». Он пообещал, что логотип Роскосмоса будут размещать на футболках чаще, чем символику NASA.