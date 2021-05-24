Рогозин пообещал «чудеса» в космической отрасли

https://static.news.ru/photo/b2dca922-bc78-11eb-b56c-96000091f725_660.jpg Фото: StartupVlg/facebook.com

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на технологической конференции Startup Village, заявил, что в ближайшие годы произойдут события, «которые перевернут представление об отечественной космонавтике». Как передаёт ТАСС, глава госкорпорации пообещал, что логотип Роскосмоса будут размещать на футболках чаще, чем символику NASA.

С 2023 года Роскосмос волнообразно переходит к новой космической технике: мы запускаем ракету «Союз-5», начинает летать водородная «Ангара» и другие. Появляются те самые инженерные чудеса, которых так не хватает иногда в текущей жизни, — цитирует Рогозина агентство.

Глава Роскосмоса также напомнил о намеченной на октябрь 2021 года первой в истории современной России отправке автоматической станции к Луне и о совместном российско-европейском проекте по запуску аппарата к Марсу.

Одним из спикеров на конференции Startup Village был космонавт Пётр Дубров, он выступил прямо с борта Международной космической станции (МКС). Космонавт заявил, что следующей «внеземной» технологией, которую адаптируют для массового рынка, станет лазерная связь.