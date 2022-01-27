В Роспотребнадзоре рассказали о новой мутации вируса «омикрон»

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что доля загруженных в базу данных геномов линии «омикрон» BA.1 содержат мутацию Spike:R346K. В спайковом белке были обнаружены новые приобретённые мутации, включая R346K в RDB-домене, которая раньше встречалась в варианте «Мю», пишут «Известия».

Речь идёт о фрагменте S-белка, с помощью которого вирус присоединяется к рецептору на поверхности клетки человека. Вариант BA.1 с мутацией R346K в спайковом белке получил обозначение BA.1.1. Специалисты опасаются, что эта новая мутация позволит вирусу лучше уходить от антител.

Однако, в ЦНИИ эпидемиологии эту информацию не подтверждают. Как сообщил газете Камиль Хафизов, на данный момент нет данных о том, что новая мутация влияет на заразность, протекание заболевания и его лечение.

По различным данным, скорость роста частоты «омикрона» с этой мутацией примерно такая же, как и у остальной части линии BA.1, и потому заметных преимуществ, по крайней мере в части трансмиссивности, это не даёт, — отметил учёный.

Хафизов отметил, что этот субвариант требует дальнейшего изучения.

Ранее в ЮАР обнаружили опасный для человека новый тип коронавируса. Учёные сравнили недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov с SARS-CoV-2 из-за его возможности так же проникать в клетки. Подобные коронавирусу патогены выявлены в популяциях летучих мышей и других диких животных.