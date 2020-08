В Китае спустили на воду крупнейшее океанографическое научное судно

Корабль представляет собой настоящую морскую лабораторию. Его длина составляет 114,3 м, ширина — 19,4 м. Он может развивать максимальная скорость до 16 узлов. Корабль также оснащен посадочной площадкой для вертолётов и беспилотных летательных аппаратов

Судно сможет проводить 60-дневные экспедиции и перевозить 100 членов экипажа. Кроме стационарной лаборатории площадью 760 кв. м, на квартердеке судна может разместиться более 10 передвижных контейнерных лабораторий. Его исследовательское оборудование позволит учёным прямо на борту обрабатывать, тестировать и анализировать образцы и данные, пишет «Синьхуа».

Как заявил во время торжественной церемонии академик Китайской академии наук Чэнь Дакэ, ожидается, что спущенное на воду судно сыграет важную роль в углублении понимания, исследованиях и защите Мирового океана.

Судно было построено меньше, чем за один год. Его строительство началось 28 октября 2019 года. Передать его университету планируется в первой половине 2021 года.