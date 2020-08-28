В Китае спустили на воду крупнейшее океанографическое научное судно

https://static.news.ru/photo/8882ee12-e9ff-11ea-97b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/Global Look Press

В Шанхае спустили на воду крупнейшее в истории Китая научно-учебное океанографическое судно. На торжественной церемонии ректор Университета имени Сунь Ятсена Ло Цзюнь объявил о присвоении судну имени вуза.

Корабль представляет собой настоящую морскую лабораторию. Его длина составляет 114,3 м, ширина — 19,4 м. Он может развивать максимальная скорость до 16 узлов. Корабль также оснащен посадочной площадкой для вертолётов и беспилотных летательных аппаратов

Судно сможет проводить 60-дневные экспедиции и перевозить 100 членов экипажа. Кроме стационарной лаборатории площадью 760 кв. м, на квартердеке судна может разместиться более 10 передвижных контейнерных лабораторий. Его исследовательское оборудование позволит учёным прямо на борту обрабатывать, тестировать и анализировать образцы и данные, пишет «Синьхуа».

Как заявил во время торжественной церемонии академик Китайской академии наук Чэнь Дакэ, ожидается, что спущенное на воду судно сыграет важную роль в углублении понимания, исследованиях и защите Мирового океана.

Судно было построено меньше, чем за один год. Его строительство началось 28 октября 2019 года. Передать его университету планируется в первой половине 2021 года.

China's largest-ever oceanographic research and training vessel, named after Sun Yat-sen University, was launched into water in Shanghai pic.twitter.com/Onpbv2CLP5 — China Xinhua News (@XHNews) August 29, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что объединённая судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома. По мнению гендиректора ОСК Алексея Рахманова, новый космодром может превзойти существующий «Морской старт» благодаря появившимся новым техническим решениям.