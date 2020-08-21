ОСК планирует создать превосходящий «Морской старт» плавучий космодром

https://static.news.ru/photo/81288754-e50d-11ea-a647-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Murphy/CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Такое заявление Рахманов сделал в преддверии форума «Армия-2020». Отмечается, что новый космодром может превзойти существующий «Морской старт» благодаря появившимся новым техническим решениям, передаёт ТАСС.

У нас есть некоторые мысли на этот счёт. Есть набор технологических решений, который позволяет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы, — прокомментировал гендиректор ОСК.

«Морской старт» состоит из плавучей пусковой платформы и командного судна. Программа действовала до 2014 года — с платформы у берегов США было выполнено 32 пуска ракеты «Зенит».

В 2014 году пусковую деятельность космодрома приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной 2020 командное судно и платформа перешли от побережья США на Дальний Восток.

Как писал NEWS.ru ранее, ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины «Южмаш» потеряло 206 млн гривен (531 млн рублей) после разрыва контрактов с Россией. Убытки появились, когда из-за политических разногласий был остановлен проект создания ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт».