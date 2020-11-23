В Камбодже и Японии обнаружили «родственника» COVID-19 в морозилках

https://static.news.ru/photo/da9918f6-2db7-11eb-a575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global look Press

Учёные нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, новый вид коронавируса, тесно связанный с тем, который вызвал COVID-19.

Как сообщили учёные, вирус в Камбодже был обнаружен у двух летучих мышей, пойманных в 2010 году. В Японии коронавирус обнаружили у летучей мыши, пойманной в 2013 году. Обе находки помогут узнать больше о разнообразии этого семейства вирусов, и, возможно, предоставят информацию о происхождении COVID-19, пишет журнал Nature.

Они подтверждают, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно часто встречаются у подковоносых летучих мышей и даже у летучих мышей, обнаруженных за пределами Китая, — цитирует издание биолога из Вьетнама Элис Латинн.

При этом до этой находки учёным удалось найти лишь несколько вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2. Таким стал, например, вирус RaTG13, найденный у летучей мыши в провинции Юньнань.

Ранее NEWS.ru писал, что группа японских учёных обнаружила в помёте летучих мышей, живущих на территории страны, вирус, похожий на коронавирус нового типа. Однако обнаруженная разновидность вируса не обладает способностью заражать людей, что было доказано клиническими испытаниями.