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В Камбодже и Японии обнаружили «родственника» COVID-19 в морозилках

21:09, 23 ноября 2020 10
Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global look Press

Учёные нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, новый вид коронавируса, тесно связанный с тем, который вызвал COVID-19.

Как сообщили учёные, вирус в Камбодже был обнаружен у двух летучих мышей, пойманных в 2010 году. В Японии коронавирус обнаружили у летучей мыши, пойманной в 2013 году. Обе находки помогут узнать больше о разнообразии этого семейства вирусов, и, возможно, предоставят информацию о происхождении COVID-19, пишет журнал Nature.

Они подтверждают, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно часто встречаются у подковоносых летучих мышей и даже у летучих мышей, обнаруженных за пределами Китая, — цитирует издание биолога из Вьетнама Элис Латинн.

При этом до этой находки учёным удалось найти лишь несколько вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2. Таким стал, например, вирус RaTG13, найденный у летучей мыши в провинции Юньнань.

Ранее NEWS.ru писал, что группа японских учёных обнаружила в помёте летучих мышей, живущих на территории страны, вирус, похожий на коронавирус нового типа. Однако обнаруженная разновидность вируса не обладает способностью заражать людей, что было доказано клиническими испытаниями.

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