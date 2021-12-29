В институте философии РАН рассказали, зачем «изучали ад»

Читайте нас в Google Новости

Старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов заявил, что исследование, посвящённое злу и аду, относится к «абсолютно научному философскому обсуждению». По его словам, обсуждаемая в СМИ научная работа представляет собой «анализ атеистических аргументов от зла», сообщает РБК.

Институт ранее заказал написание научной работы по теме «Является ли злом существование ада» за 742 тысячи рублей.

Единственным поставщиком госзакупки оказался доцент, кандидат философских наук Игорь Гаспаров, который работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко и «Высшей школе экономики» (НИУ ВШЭ).

Карпов отметил, что Гаспаров является «очень уважаемым и знающим специалистом», а статья прошла двойное рецензирование. Сумма же средств, указанных на сайте госзакупок, выделялась не только на статью, подчеркнул Карпов.

Если считать объёмы, то статья — это 1/3 от всей работы, выполненной Гаспаровым, — объяснил учёный.

Ранее стало известно, что кроме работы Гаспарова, институт философии РАН также заказывал, например, такие исследования, как научная работа «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни» (667 тысяч рублей) или исследование «Бесполезная свобода и проблема ада», где единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура, кандидат наук, преподаватель НИУ ВШЭ (742 тысячи рублей).