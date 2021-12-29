В институте философии РАН рассказали, зачем «изучали ад»

Старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов заявил, что исследование, посвящённое злу и аду, относится к «абсолютно научному философскому обсуждению». По его словам, обсуждаемая в СМИ научная работа представляет собой «анализ атеистических аргументов от зла», сообщает РБК.
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Единственным поставщиком госзакупки оказался доцент, кандидат философских наук Игорь Гаспаров, который работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко и «Высшей школе экономики» (НИУ ВШЭ).
Карпов отметил, что Гаспаров является «очень уважаемым и знающим специалистом», а статья прошла двойное рецензирование. Сумма же средств, указанных на сайте госзакупок, выделялась не только на статью, подчеркнул Карпов.
Если считать объёмы, то статья — это 1/3 от всей работы, выполненной Гаспаровым, — объяснил учёный.
Ранее стало известно, что кроме работы Гаспарова, институт философии РАН также заказывал, например, такие исследования, как научная работа «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни» (667 тысяч рублей) или исследование «Бесполезная свобода и проблема ада», где единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура, кандидат наук, преподаватель НИУ ВШЭ (742 тысячи рублей).