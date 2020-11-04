Раньше на крупную дичь охотились представительницы слабого пола

На протяжении веков историки сходились в том, что среди первых людей мужчины занимались охотой, а женщины пищу собирали. Однако новое исследование захоронения женщины-охотницы возрастом девять тысяч лет из Анд (Южная Америка) свидетельствует об обратном. Изыскание было опубликовано в журнале Science Advances.

Погребение охотницы было найдено пару лет назад во время археологических раскопок на высокогорном участке на территории современного Перу. Палеолитическое захоронение сопровождал охотничий набор с наконечниками стрел и инструментами для обработки мяса животных.

Как известно, артефакты, сопровождающие древних людей в могилах, как правило, сопровождали их и в обычной жизни и красноречиво свидетельствовали о роде их занятий.

Американские учёные установили, что охотник из Виламая Патджкса (Wilamaya Patjxa) — самое раннее захоронение охотников в Америке — скорее всего, был женщиной.

Во всяком случае так сочли остеологи из Университета Аризоны, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org.

Их оценка была подтверждена последующим анализом зубов, выполненным специалистами Калифорнийского университета с помощью протеомного метода (идентификация и количественный анализ белков).

Неожиданное открытие захоронения ранней женщины-охотницы заставило команду экспертов задаться вопросом, была ли она частью более широкого круга женщин-охотниц или же эта дама — единичный случай.

Ознакомившись с погребениями позднего плейстоцена и раннего голоцена в Северной и Южной Америке, исследователи идентифицировали 429 человек из 107 археологических памятников (26 погребённых были связаны с орудиями охоты на крупную дичь: 11 женщин и 15 мужчин).

По словам специалистов, такой выборки достаточно, чтобы «сделать вывод о том, что участие женщин в древней охоте на крупную дичь было делом не совсем тривиальным».

FB-Fischer/Global Look Press

Иначе говоря, статистический анализ указывает науке на то, что от 30% до 50% охотников в южноамериканских популяциях составляли именно представительницы прекрасного пола.

Такой уровень участия резко контрастирует с картиной жизни предшествующих поколений охотников-собирателей и даже с земледельческими и капиталистическими обществами, где охота — явно мужское занятием с весьма низким уровнем участия женщин, объяснили специалисты.

Наши выводы особенно своевременны в свете современных разговоров о гендерной трудовой практике и неравенстве. Трудовая практика в недавних обществах охотников-собирателей сильно гендерна, что может привести кого-то к мысли, что сексистское неравенство в таких вещах, как заработная плата или статус, является чем-то естественным. Но теперь стало ясно, что половое разделение труда охотников-собирателей нашего вида в глубоком прошлом было фундаментально иным — вероятно, более справедливым, — сказал доцент антропологии в Калифорнийском университете в Дэвисе (США) Рэнди Хаас.

Следующий шаг исследовательской команды — попытка понять, как разделение труда по половому признаку и последствия этого в разные времена и в разных местах менялись среди различных популяций охотников-собирателей.