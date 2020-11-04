Раньше на крупную дичь охотились представительницы слабого пола

На протяжении веков историки сходились в том, что среди первых людей мужчины занимались охотой, а женщины пищу собирали. Однако новое исследование захоронения женщины-охотницы возрастом девять тысяч лет из Анд (Южная Америка) свидетельствует об обратном. Изыскание было
Погребение охотницы было найдено пару лет назад во время археологических раскопок на высокогорном участке на территории современного Перу. Палеолитическое захоронение сопровождал охотничий набор с наконечниками стрел и инструментами для обработки мяса животных.
Как известно, артефакты, сопровождающие древних людей в могилах, как правило, сопровождали их и в обычной жизни и красноречиво свидетельствовали о роде их занятий.
Американские учёные установили, что охотник из Виламая Патджкса (Wilamaya Patjxa) — самое раннее захоронение охотников в Америке — скорее всего, был женщиной.
Во всяком случае так сочли остеологи из Университета Аризоны,
Их оценка была подтверждена последующим анализом зубов, выполненным специалистами Калифорнийского университета с помощью протеомного метода (идентификация и количественный анализ белков).
Неожиданное открытие захоронения ранней женщины-охотницы заставило команду экспертов задаться вопросом, была ли она частью более широкого круга женщин-охотниц или же эта дама — единичный случай.
Ознакомившись с погребениями позднего плейстоцена и раннего голоцена в Северной и Южной Америке, исследователи идентифицировали 429 человек из 107 археологических памятников (26 погребённых были связаны с орудиями охоты на крупную дичь: 11 женщин и 15 мужчин).
По словам специалистов, такой выборки достаточно, чтобы «сделать вывод о том, что участие женщин в древней охоте на крупную дичь было делом не совсем тривиальным».
Иначе говоря, статистический анализ указывает науке на то, что от 30% до 50% охотников в южноамериканских популяциях составляли именно представительницы прекрасного пола.
Такой уровень участия резко контрастирует с картиной жизни предшествующих поколений охотников-собирателей и даже с земледельческими и капиталистическими обществами, где охота — явно мужское занятием с весьма низким уровнем участия женщин, объяснили специалисты.
Наши выводы особенно своевременны в свете современных разговоров о гендерной трудовой практике и неравенстве. Трудовая практика в недавних обществах охотников-собирателей сильно гендерна, что может привести кого-то к мысли, что сексистское неравенство в таких вещах, как заработная плата или статус, является чем-то естественным. Но теперь стало ясно, что половое разделение труда охотников-собирателей нашего вида в глубоком прошлом было фундаментально иным — вероятно, более справедливым, — сказал доцент антропологии в Калифорнийском университете в Дэвисе (США) Рэнди Хаас.
Следующий шаг исследовательской команды — попытка понять, как разделение труда по половому признаку и последствия этого в разные времена и в разных местах менялись среди различных популяций охотников-собирателей.