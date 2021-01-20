В BioNTech заявили об эффективности вакцины против британского штамма COVID

https://static.news.ru/photo/3d286cb4-5b36-11eb-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hatim Kaghat/Global Look Press

Вакцина против COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech, по всей видимости, способна защитить от британского штамма коронавируса. К такому выводу пришли учёные BioNTech, опубликовавшие результаты своего исследования в электронной библиотеке bioRxiv.

В текущем исследовании in vitro изучен полный набор спайковых мутаций британского штамма. С этой целью был синтезирован псевдовирус, содержащий спайковый белок мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании, — говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что сыворотка крови участников предыдущего исследования фазы 1/2 подавляла псевдовирус, в том числе британский штамм SARS-CoV-2, в степени нейтрализации, соответствующей немутировавшему штамму коронавируса, выявленного в Ухани. В BioNTech добавили, что результаты эксперимента позволяют утверждать, что британский штамм также можно подавить вакциной производства Pfizer/BioNTech.

При этом немецкие СМИ выражают большую обеспокоенность штаммом COVID-19, который был обнаружен в ЮАР. По предварительным данным, существующие вакцины против него малоэффективны, но исследования в настоящее время продолжаются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский штамм коронавируса зафиксирован уже в 60 странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Другая мутация коронавируса — штамм 501.V2, впервые выявленный в ЮАР — обнаружена в 23 странах.