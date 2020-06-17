Уток и гусей признали невиновными в распространении COVID-19

https://static.news.ru/photo/91775948-b0a9-11ea-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молекулярные биологи из Соединённых Штатов доказали, что коронавирус не может распространяться среди домашней птицы — гусей, уток, перепёлок, индеек и других.

Как отметили в ТАСС, ещё в апреле китайские учёные убедились в невосприимчивости домашних кур к коронавирусу SARS-CoV-2 и предположили, что другие птицы окажутся так же неуязвимы.

Через две недели после попытки заразить птиц мы не нашли никаких антител в их организме, что говорит о том, что вирус не может размножаться в клетках всех видов одомашненных пернатых, — отмечено в исследовании Национального центра изучения домашней птицы в США.

Биологи использовали штамм SARS-CoV-2, выделенный в первые недели мировой пандемии, а также возбудитель ближневосточной лихорадки MERS — в обоих случаях ни эмбрионы, ни взрослые особи не заразились. Работа опубликована в научной библиотеке bioRxiv, но ещё не прошла рецензирование.

Как писал NEWS.ru, с начала пандемии регулярно появлялись сообщения о заражении коронавирусной инфекцией домашних животных, а также передаче возбудителя человеку от кошек и собак. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг возможность передачи коронавируса напрямую от животных людям. Он отметил, что у кошек и собак есть «свои коронавирусы, которые людям не передаются».

За полгода пандемии вирусом SARS-CoV-2 заразились более восьми миллионов человек.