https://static.news.ru/photo/52f03288-4be8-11ea-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/Global Look Press

Китайские биологи из Чжэцзянского университета смогли выявить механизм влияния микроглии (иммунные клетки, выполняющие роль макрофагов в центральной нервной системе) на процесс забывания.

Свои выводы исследователи представили в журнале Science. Микроглия играет значительную роль в постоянной перестройке нейронных сетей. В частности, функции этих макрофагов особенно важны во время удаления избыточных связей в ходе взросления мозга. Учёные решили проверить, как этот процесс связан с памятью и забыванием.

В ходе последовавшего эксперимента у лабораторных мышей формировали неприятные воспоминания, слегка ударяя их током при помещении в определенную клетку. Как и предполагалось, у животных установились ассоциации с травмирующим событием — пять дней спустя они всё ещё замирали, попадая в ту самую клетку. Однако спустя месяц ассоциации ослабевали.

Другой группе мышей с помощью специальных препаратов удалили большую часть клеток микроглии. Эти грызуны сохранили память об ударах током значительно дольше — они замирали, входя в клетку для эксперимента, спустя 35 дней после его начала. Аналогичных результатов удалось добиться, подавив активность клеток-макрофагов, не уничтожая их.

Результаты эксперимента относятся только к кратковременным воспоминаниям, сохраняющимся в гиппокампе. Долговременная память распределена по другим отделам мозга, поэтому влияние микроглии на воспоминания такого типа ещё предстоит установить.

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