Установлена причина отвращения людей к звукам глотания и чавканья

https://static.news.ru/photo/dd941252-bdf1-11eb-acba-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Нейробиологи из Университета Ньюкасла (Великобритания) установили, почему некоторые люди с отвращением воспринимают бытовой шум, звуки жевания, глотания, чавканья и дыхания. О выводах учёных пишет The Guardian.

Причину нетерпимости к отдельным звукам нашли в сильной связи между разными зонами мозга: она вызывает реакцию, известную как гиперзеркальное отражение. Для подтверждения гипотезы нейробиологи провели исследование, в котором участвовали 75 волонтёров с мизофонией — неврологическим расстройством, характеризующимся нетерпимостью к некоторым звукам. Учёные с помощью МРТ исследовали мозг добровольцев в состоянии покоя и при прослушивании раздражающих шумов, полученные данные сравнили с показателями людей, не страдающих от мизофонии.

Эксперимент показал, что у людей с неврологическим расстройством слишком активны пути, связывающие слуховую кору с областями, отвечающими за движение рта и горла. Результаты не изменились после повторного исследования с применением визуальных стимулов. Нейробилоги пояснили, что мизофония вызывается сбоем в работе зеркальных нейронов, которые ответственны за обучение человека через подражание.

Из-за нарушения функций нейронов испытуемые не повторяли неосознанно движения, заставлявшие их испытывать дискомфорт. Однако они могли уменьшить стресс, сознательно имитируя «отвратительные» звуки. Учёные надеются, что болезненное раздражение из-за шумов получится подавить или вовсе устранить с помощью специальных препаратов.

Ранее биологи из США выяснили, что нейроны, отвечающие за выработку дофамина — гормона удовольствия — сами решают, когда и сколько выбросить в мозг данного вещества, а не руководствуются сигналами, поступающими из нейронных сетей, как предполагалось ранее.