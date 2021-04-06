Биологи выяснили, как нейроны вознаграждают мозг гормоном удовольствия

https://static.news.ru/photo/9ab0341a-970f-11eb-9fd3-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Биологи из США выяснили, что нейроны, отвечающие за выработку дофамина — гормона удовольствия — сами решают, когда и сколько выбросить в мозг данного вещества, а не руководствуются сигналами, поступающими из нейронных сетей, как предполагалось ранее. Соединение является важнейшим элементом «системы вознаграждения» мозга.

Оно влияет на процессы мотивации и обучения, обеспечивает ощущение предвкушения удовольствия. С другой стороны, гибель дофаминовых нейронов — одна из причин развития болезни Паркинсона. Всё это вынуждает учёных исследовать данные клетки с особенным вниманием.

Теперь, когда мы лучше понимаем, как ведут себя эти клетки, когда они здоровы, мы можем начать разгадывать загадку, почему они разрушаются при нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Паркинсона. <...> Наши результаты — первое доказательство того, что дофаминовые нейроны регулируют себя сами в головном мозге, — цитирует портал Cell Reports ведущего автора исследования из Медицинской школы Университета Нью-Йорка Такуя Хикима .

В доказательство своей теории, эксперты провели эксперимент — ввели в некоторые клетки мозга мышей ботокс — токсин, препятствующий отправку нейронами химических сигналов. В ходе опытов специалисты наблюдали, продолжают ли клетки вырабатывать гормон.

Выяснилось, что «парализованные» клетки перестали выбрасывать дофамин, несмотря на то что им по-прежнему поступали сигналы от «здоровых» соседних клеток. Из-за этого учёные сделали вывод, что процесс саморегулируется. Если его контролировали дофаминовые клетки, то высвобождение гормона не страдало бы, так как обработанные клетки всё равно получали бы сигналы от необработанных, находящихся поблизости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мозг расслабляется, когда для «запоминания» какой-то информации люди слишком часто используют смартфон. Раньше необходимые данные человек действительно был вынужден запоминать, а теперь у него есть гаджет с функцией внешней памяти и это серьёзно мешает нормальной работе мозга. Всё это приводит к проблемам с памятью. С другой стороны, пытаться запомнить всё и забивать голову «ненужным» потоком информации тоже не стоит.