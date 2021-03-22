Украинские учёные выявили опасную мутацию британского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/51273a7c-8b12-11eb-ba3d-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Специалисты из Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины заявили, что обнаружили опасную мутацию британского штамма SARS-CoV-2. По данным учёных, изменились участки патогена, отвечающие за его размножение в клетке и влияющие на иммунный ответ организма.

Исследователи секвенировали 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и два от пациентов из Киева, сообщается на странице института в Facebook. Биоматериал из Прикарпатья отобрали в период, когда показатели заболеваемости COVID-19 в регионе резко увеличились.

Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением всё более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более трудное протекание коронавирусной болезни у людей, — отмечают учёные.

Директор ИМБГ Михаил Туркало признал, что штаммы SARS-CoV-2, циркулировавшие на Украине осенью и зимой, оказались вытеснены мутировавшими разновидностями. Учёные проинформировали о своих находках Совет национальной безопасности и обороны Украины и делегацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За время пандемии на Украине выявлено более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, жертвами болезни стали свыше 30 тысяч человек.

В ВОЗ предупредили, что британский штамм коронавируса обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих.

Ранее NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России Анна Попова оценила риск заразиться британским штаммом у тех, кто уже переболел COVID-19. По её словам, переболевшие коронавирусом могут не опасаться повторного заражения, больших рисков для этих людей нет.