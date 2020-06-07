Учёным удалось создать условия для самозарождения ДНК и РНК

Два новых исследования ДНК и РНК приблизили учёных к разгадке зарождения жизни на нашей планете. Исходными составляющими для этого процесса считаются радиация, вода и нужные молекулы. Именно эти условия «ранней Земли» и имитировали в своих экспериментах учёные.
Первая работа,
Для кого-то это может показаться достаточно простым экспериментом, однако учёные комментируют, что только сейчас они начинают создавать инструменты для обнаружения, измерения и понимания такого рода непрерывных реакций.
Работа других учёных проливает свет на историю ДНК. Считается, что первые шаги к жизни — это генерация РНК. Но недавнее исследование,
В результате исследователи увидели появление строительных блоков РНК — цитидина и уридина. Но помимо этого в смеси образовался и дезоксиаденозин — строительный блок ДНК. На основе этого учёные предположили, что ДНК не обязательно произошла из РНК, но могла «эволюционировать» параллельно с ней.
Как писал NEWS.ru ранее, астробиологи из США доказали, что обычные земные бактерии способны нормально жить и размножаться в условиях, похожих на состав материи Юпитера и других схожих с ним планет.
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