Дрожжи и кишечная палочка могут жить на газовых гигантах

https://static.news.ru/photo/bfdb32d2-93a3-11ea-a350-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Американские астробиологи доказали, что обычные земные бактерии способны нормально жить и размножаться в условиях, похожих на состав материи Юпитера и других схожих с ним планет.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

При нашем эксперименте микробы жили в атмосфере из чистого водорода, однако на реальных планетах воздух будет содержать и другие вещества. Тот факт, что и простые живые существа, такие как кишечные палочки, как и дрожжи, гораздо более сложные микроорганизмы, могут жить и процветать в таких экстремальных условиях, значительно расширяет поле поисков жизни вне Земли, — рассказали учёные.

Микробы-экстремофилы, которые могут жить при сверхвысоких и сверхнизких температурах и при постоянном недостатке пищи и кислорода, давно вызывают интерес у исследователей. Их также считают своеобразным аналогом микроорганизмов, обитающих, например, на Марсе.

Некоторые штаммы дрожжей, а также кишечная палочка могут жить в атмосфере, состоящей на 80% из водорода и на 20% из углекислого газа. С другой стороны, до учёных из США никто не проверял, смогут ли они жить в 100%-ной водородной среде.

Планетологи решили это проверить с помощью установки, которая имитировала условия в верхних слоях атмосферы газовых гигантов. Она обычно состоит из гелия, водорода, азота, углекислоты и других газов. Аппаратура позволяла учёным гибко варьировать количество этих веществ в питательной среде и следить за тем, как на эти изменения реагировали микробы.

Выбор дрожжей и кишечной палочки для участия в эксперименте объясняется просто. И бактерия, и грибок могут жить без доступа к кислороду.

Сначала учёные не рассчитывали на успех эксперимента, поэтому их очень удивил тот факт, что бактерии не погибли, а наоборот, приспособились к жизни в таких условиях. По мнению исследователей, всё это указывает на возможность встретить жизнь не только на землеподобных планетах.

Как писал NEWS.ru, ранее климатологи спрогнозировали повышение уровня моря на один метр к 2100 году.