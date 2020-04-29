Учёный заявил о важности усиления борьбы со лженаукой и антипрививочниками

https://static.news.ru/photo/0892cd78-8ae9-11ea-9075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Врач-психиатр Владимир Менделевич заявил о необходимости усиления борьбы со стороны Российской академии наук в отношении лженауки и антипрививочников.

Нам нужно активно формировать научное мировоззрение не только общества, но и даже среди собственных коллег. Надо активно бороться с лженаукой, антипрививочниками, со СПИД- диссидентами, с гомеопатией. Как-то все это заглохло на уровне Российской академии наук. Как-то не очень громко звучат голоса ученых, это должно быть массово, — подчеркнул Менделевич.

Помимо этого, он напомнил, что все источники информации необходимо тщательно проверять. Поведение некоторых россиян врач сравнил с шизофреническим расщеплением. По мнению Менделевича, после окончания пандемии общество может столкнуться с массовыми невротическими и соматоморфными расстройствами.

Это известные со времен Второй мировой войны переживания, которые возникали после Победы у людей. Не всегда позитивные эмоциональные переживания, — заключил он.

Ранее NEWS.ru информировал, что фейковые сообщения о коронавирусе могут подпадать под закон о недостоверной информации.