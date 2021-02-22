Учёный заявил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере Земли

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Концентрация диоксида углерода в атмосфере Земле достигла значений, которых не было миллионы лет, заявил британский учёный-натуралист, тележурналист Дэвид Аттенборо.

Его видеообращение транслировалось перед заседанием Совбеза ООН, посвящённом климату, передаёт РИА Новости. Учёный отметил, что за последние 150 лет средняя температура воздуха на планете увеличилась на один градус. По словам Аттенборо, изменение климата следует признать реальной угрозой для существования человечества.

Пожалуйста, не совершите ошибку. Изменение климата — самая большая угроза безопасности, с которой когда-либо сталкивался современный человек. Изменение климата представляет собой угрозу глобальной безопасности, с которой можно справиться только с помощью беспрецедентного уровня глобального сотрудничества, — подчеркнул специалист.

Аттенборо выразил опасение, что изменение погодных условий в мире приведёт к превращению лесов в пустыни, затоплению городов и гибели огромного количества живых существ.

Что бы мы ни делали сейчас, некоторые из этих угроз, несомненно, станут реальностью в течение нескольких коротких лет. <...> Если мы продолжим идти нынешним путём, нам грозит крах всего, что обеспечивает нашу безопасность: производства продуктов питания, доступа к пресной воде, — заключил натуралист.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что солнечная и ветровая энергетика пока не способна выйти на необходимые масштабы выработки энергии, чтобы покрывать необходимые потребности человечества и заменить собой большую долю загрязняющих атмосферу электростанций. По его мнению, единственный способ в текущих условиях защитить атмосферу и сдержать опасные климатические изменения — это повысить долю атомной энергетики в мировой выработке.