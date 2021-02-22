Учёный заявил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере Земли

Концентрация диоксида углерода в атмосфере Земле достигла значений, которых не было миллионы лет, заявил британский учёный-натуралист, тележурналист Дэвид Аттенборо.
Его видеообращение транслировалось перед заседанием Совбеза ООН, посвящённом климату,
Пожалуйста, не совершите ошибку. Изменение климата — самая большая угроза безопасности, с которой когда-либо сталкивался современный человек. Изменение климата представляет собой угрозу глобальной безопасности, с которой можно справиться только с помощью беспрецедентного уровня глобального сотрудничества, — подчеркнул специалист.
Аттенборо выразил опасение, что изменение погодных условий в мире приведёт к превращению лесов в пустыни, затоплению городов и гибели огромного количества живых существ.
Что бы мы ни делали сейчас, некоторые из этих угроз, несомненно, станут реальностью в течение нескольких коротких лет. <...> Если мы продолжим идти нынешним путём, нам грозит крах всего, что обеспечивает нашу безопасность: производства продуктов питания, доступа к пресной воде, — заключил натуралист.
Ранее NEWS.ru писал, что основатель корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что солнечная и ветровая энергетика пока не способна выйти на необходимые масштабы выработки энергии, чтобы покрывать необходимые потребности человечества и заменить собой большую долю загрязняющих атмосферу электростанций. По его мнению, единственный способ в текущих условиях защитить атмосферу и сдержать опасные климатические изменения — это повысить долю атомной энергетики в мировой выработке.