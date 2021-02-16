Билл Гейтс назвал атомную энергию единственным способом защитить климат

https://static.news.ru/photo/54e640c2-7064-11eb-9cfd-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Основатель корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что солнечная и ветровая энергетика пока неспособны выйти на необходимые масштабы выработки энергии, чтобы покрывать необходимые потребности человечества и заменить собой большую долю загрязняющих атмосферу электростанций.

По его мнению, единственный способ в текущих условиях защитить атмосферу и сдержать опасные климатические изменения — это повысить долю атомной энергетики в мировой выработке.

Нужно, чтобы 25% генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез — это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах, — цитирует РИА Новости Гейтса, давшего интервью Australian Broadcasting Corporation.

В качестве альтернативы перехода на атомную энергию он предложил придумать «чудо-изобретение», которое позволило бы удешевить и упростить сезонное хранение запасов электроэнергии. Подобная технология позволила бы обеспечивать человечество теплом и энергией вне зависимости от погодных условий, которые неизбежно влияют на их выработку солнечными и ветровыми электростанциями. Повышение объёмов и снижение расходов на хранение энергии позволило бы накапливать достаточные запасы для обеспечения потребностей в неблагоприятных погодных условиях, когда генерация падает до минимума.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Билла Гейтса, перед человечеством стоит непростая задача выйти на так называемую климатическую нейтральность к 2050 году.

Предприниматель призвал увеличить глобальные государственные инвестиции в научные исследования в пять раз — как минимум до $110 млрд в год. И направить их на развитие возобновляемых источников энергии по всему миру.

Климатическая или углеродная нейтральность — это термин, обозначающий восстановление баланса между объёмами загрязнения и очистки атмосферы от загрязнений. Выход на углеродную нейтральность будет означать, что климатическая ситуация перестанет ухудшаться.