Учёный заметил странность в новости о коронавирусе в мороженом

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов удивился новости из Китая, где 5 тысяч упаковок мороженого оказались заражены коронавирусом.
Учёный в беседе с URA.RU
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев напомнил, что главным источником заражения COVID-19 для человека являются другие люди.
Если частички вируса находят на продуктах или на поверхностях, то не значит, что этого хватит для того, дабы заразиться, — подчеркнул эксперт.
Как писал NEWS.ru, в китайском городе Тяньзинь изъяли партию мороженого местного производства. Компания Tianjin Daqiaodao Food Company нашла COVID-19 в 4836 упаковках. Из них 2089 оставались запечатанными на складе. 1812 коробок успели отправить в другие провинции, а 935 упаковок попали на местные рынки. Всего были проданы 65 коробок. Сухое молоко и сыворотку для производства мороженого завезли из Новой Зеландии и Украины.