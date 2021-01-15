Учёный заметил странность в новости о коронавирусе в мороженом

https://static.news.ru/photo/05b11954-5805-11eb-b672-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов удивился новости из Китая, где 5 тысяч упаковок мороженого оказались заражены коронавирусом.

Учёный в беседе с URA.RU заявил , что в молоке есть множество ферментов, которые должны разрушить вирусную оболочку. Нетёсов предположил, что в мороженом могли найти не сам SARS-CoV-2, а лишь вирусную нуклеиновую кислоту, так как ПЦР-тестирование является очень чувствительным и выявляет даже «следовые количества» патогена. Специалист при этом отметил, что вирусы хорошо переносят холод.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев напомнил, что главным источником заражения COVID-19 для человека являются другие люди.

Если частички вируса находят на продуктах или на поверхностях, то не значит, что этого хватит для того, дабы заразиться, — подчеркнул эксперт.

Как писал NEWS.ru, в китайском городе Тяньзинь изъяли партию мороженого местного производства. Компания Tianjin Daqiaodao Food Company нашла COVID-19 в 4836 упаковках. Из них 2089 оставались запечатанными на складе. 1812 коробок успели отправить в другие провинции, а 935 упаковок попали на местные рынки. Всего были проданы 65 коробок. Сухое молоко и сыворотку для производства мороженого завезли из Новой Зеландии и Украины.