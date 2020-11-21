Учёный пояснил, почему больные коронавирусом часто умирают в ночное время

https://static.news.ru/photo/7d0515d0-2c38-11eb-88f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Младший научный сотрудник ИБХФ РАН Александр Кудрявцев объяснил частую смерть больных коронавирусом в ночное время.

По его словам, в ходе опытов удалось установить, что каждую ночь уровень сатурации в крови у него резко падал до 88% во время фазы глубокого сна. Параллельно наблюдалось снижение давления и пульса. Возможно, что у пациентов с COVID-19 уровень кислорода падает гораздо значительнее.

Также учёный отметил, что оксигенация в 88% является опасным уровнем. У больных COVID-19 данный показатель может достигать 70%. В свою очередь гипоксия может оказать на мозг нейротоксическое действие, пишет «МК».

В конечном итоге Кудрявцев пришёл к выводу, что падение сатурации в крови может быть связано с высоким уровнем смертности пациентов с коронавирусом в ночное время.

За минувшие сутки в России от коронавируса излечился 26 021 человек. Это стало рекордным показателем в стране за весь период пандемии. Таким образом, общее число излечившихся составило 1 577 435.

Также по данным оперштаба по борьбе с заболеванием, на 21 ноября было выявлено 24 822 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 064 748 человек. Общее количество летальных исходов составляет 35 778, из них 467 — за последние сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что американский дерматолог Охара Айваз рассказала о распространённой проблеме среди своих пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Некоторые из них были чрезвычайно удивлены поздним проявлением болезни. Речь идёт о потере волос, которая, по словам эксперта, может произойти спустя три месяца и более после заражения COVID-19.