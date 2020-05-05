Учёные заявили об эффективности лекарства от гепатита C против коронавируса

https://static.news.ru/photo/667d891c-8edd-11ea-834e-fa163e074e61_660.jpg Фото: EurekAlert!/facebook.com

Специалисты института Гельмгольца с помощью одного из самых мощных компьютеров MOGON II смоделировали эффективность препарата от гепатита C в лечении коронавируса.

Учёные создали модель того, как 42 тысячи веществ, которые описаны в базах данных, связываются с рядом белков SARS-CoV-2, препятствуя попаданию вируса в организм человека или его размножению.

Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярный док, и он был признан и используется в течение многих лет. Это гораздо быстрее и дешевле, чем лабораторные эксперименты, — пояснил ведущий автор исследования Томас Эфферт.

Всего в течение двух месяцев было проведено примерно 30 млрд одиночных вычислений связывания веществ с различными белками COVID-19. Выяснилось, что соединения из четырёх лекарств от гепатита С — «Симепревира», «Паритапревира», «Гразопревира» и «Велпатасвира» — способны крайне эффективно связывать SARS-CoV-2. Это указывает на то, что они теоретически могут предотвратить распространение вируса по организму.

Наши выводы подтверждаются тем фактом, что как SARS-CoV-2, так и вирус гепатита С являются вирусами одного типа, так называемыми одноцепочечными РНК-вирусами, — отметил Эфферт.

Он добавил , что теперь исследователям нужно проверить полученные результаты в ходе лабораторных экспериментов.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие и голландские учёные разработали экспериментальное моноклональное антитело, способное в лабораторных условиях уничтожить коронавирус. Оно блокирует белковые шипы вируса и не позволяет ему проникнуть в клетку.