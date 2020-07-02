Учёные заинтересовались массовым вымиранием слонов в Ботсване

https://static.news.ru/photo/6f4277fa-bc74-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Graben/http://imagebroker.com/Global Look Press

В Ботсване начали массово умирать слоны. Только за последние несколько месяцев зафиксированы более 350 смертей животных. Учёные бьют тревогу и предупреждают, что в будущем число смертей увеличится.

Мёртвых животных начали находить в дельте реки Окаванго с марта. Тогда во время облёта территорий представители природоохранных организаций насчитали 169 туш слонов. В июне их было уже более 350. Большинство животных лежали во время водоёмов, а те, кто остался в живых, выглядели очень слабыми.

Как рассказал директор британской природоохранной организации National Park Rescue Найл Макканн, сначала считали, что слонов могли отравить цианидом, который используют браконьеры из соседнего Зимбабве. Однако эту версию не подтверждало то, что у слонов при себе были бивни, на которые традиционно идёт охота.

Во-вторых, не умирали падальщики, которые слетались к тушам мёртвых животных. Есть мнение, что слоны умирают от неизвестной болезни.

Местные жители рассказывали, что слоны ходят друг за другом по кругу. По словам зоозащитников, это может свидетельствовать о каких-то неврологических нарушениях.

Если посмотреть на туши, то видно, что некоторые слоны лежат мордами вниз. Это показывает, что они очень быстро умерли. Другие, которые бродят, умирают медленнее, поэтому трудно сказать, о каком токсине может идти речь, — сообщил он в интервью The Guardian.

Он не исключает, что если речь действительно идёт о какой-то болезни, то она может добраться и до людей.

Директор департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Сирил Таоло в свою очередь подтвердил гибель 280 из 350 животных. Ведомство также отправило на экспертизу биологический материал мёртвых слонов и ждёт результатов.

Ботсвана имеет самую крупную популяцию слонов в мире — около 130 тысяч особей. Примерно 15 тысяч из них обитают в дельте реки Окаванго.

Ранее NEWS.ru cообщало, что в Индонезии за неделю погибли двое слонов. Труп одного из животных был найден в провинции Ачех, другое мёртвое животное обнаружили в провинции Риау. Туша была расчленена, а бивни отпилены.