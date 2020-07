Учёные заинтересовались массовым вымиранием слонов в Ботсване

Фото: Matthias Graben/http://imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты из университета шотландского города Инвернесс выяснили, что гэльский язык может стать мёртвым в течение десяти лет, если не будут приняты дополнительные меры по его сохранению.

По данным University of the Highlands and Islands, в настоящее время только 11 тысяч человек используют шотландский язык в повседневном общении. При этом на нём редко говорят дома и всё...