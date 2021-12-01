Учёные выявили, как по анализу крови установить приближение смерти

Немецкие учёные нашли способ определить приближение смерти пациента по анализу крови. Они выявили несколько биомаркеров, которые могут указать на кончину пациента в ближайшие несколько лет, сообщает Пятый канал.

Для разработки технологии специалисты изучили образцы крови порядка 44 тысяч человек, которые значились ещё в 12 других исследованиях. Возраст пациентов варьировался от 18 до 109 лет, эксперимент по наблюдению за ними длился 16 лет. За это время умерли пять тысяч участников исследований.

В образцах крови испытуемых исследователи искали «метаболические маркеры» — показатели, которые должны быть выше, чем в крови тех, кто остался жив. Также учитывался так называемый «риск смерти», на который влияли показатели уровня холестерина, онкозаболевания, вредные привычки и проблемы с сердцем.

В результате специалистам удалось выявить 14 биомаркеров, которые показывают, что пациент, вероятнее всего, умрёт в ближайшее десятилетие. Маркеры оказались связаны с воспалительными процессами, уровнем сахара в крови, состоянием иммунной системы. По заявлению разработчиков, точность такого прогноза составляет 80%.

Ранее британские учёные назвали три повседневные привычки, которые могут снизить риск возрастных заболеваний. По их мнению, чтобы продлить жизнь, следует меньше употреблять сахара и больше — витаминов и полезных веществ.