Названы три привычки, которые помогут продлить жизнь

Британские учёные назвали три повседневные привычки, которые могут снизить риск возрастных заболеваний. По их мнению, чтобы продлить жизнь, следует меньше употреблять сахара и больше — витаминов и полезных веществ, сообщает Daily Express.

Специалисты посоветовали не злоупотреблять сахаром, поскольку его высокое потребление способно вызвать возрастные заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Замедлить старение, предотвратить нарушения метаболизма и улучшить общее состояние здоровья можно, всего лишь снизив содержание сахара в рационе.

Также учёные отметили, что чем больше в организме витамина D, тем меньше риск смерти. Он продлевает жизнь и снижает риск возрастных заболеваний. Организм вырабатывает его при попадании прямых солнечных лучей на кожу, но с октября по март люди получают его не в достаточном количестве. В эту пору следует принимать витамин D в виде таблеток.

Доктор Дэвид Синклер считает полезным ежедневный приём по 1000 миллиграммов антиоксиданта ресвератрола. Вещество содержится, в частности, в красном вине. Его считают естественным помощником замедления процесса старения.

Ранее стало известно, что вероятность прожить 100 лет определяется не только за счёт генетики человека, но и благодаря соблюдению определённых правил: сбалансированное питание, физическая активность и позитивный настрой. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев. По его словам, также значение в вопросе долголетия имеет проживание в экологически благоприятных районах.