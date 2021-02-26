Учёные выяснили, какова вероятность заразиться коронавирусом от члена семьи

https://static.news.ru/photo/ac48af00-7850-11eb-aaa7-96000091f725_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Коронавирусная инфекция внутри семьи передается не менее чем в 10% случаев. К такому выводу пришли медики из Гарвардского университета.

Логические выводы говорят о том, что при заражении одного члена семьи в конечном итоге неизбежно окажутся инфицированными и остальные. Однако до сих пор подтверждений этого у учёных не было, передаёт ТАСС со ссылкой на JAMA Network Open.

Проверить это решили американские эпидемиологи. Для этого они понаблюдали за здоровьем более чем семи тысяч, которые заразились в период с марта по май 2020 года и были госпитализированы.

Исследователи выяснили, сколько у каждого такого заболевшего было членов семьи, и определили, насколько те были уязвимы перед инфекцией — имелись ли у них хронические заболевания или другие факторы риска.

Потенциально незащищёнными перед заболеванием оказались более 18 тысяч членов семей. Впоследствии среди них было зафиксировано чуть больше 1,8 тысячи случаев заражения. Таким образом, близкие родственники заражают друг друга напрямую примерно в 10,1% случаев. Если же сузить анализ до семей, состоящих лишь из двух человек, этот показатель увеличивается до 13,8%.

Впрочем, учёные не исключают, что реальное количество случаев передачи коронавируса может быть больше, так как родственники больных не всегда обращаются за помощью к медикам, если чувствуют недомогание.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные начали разработку генотерапевтических лекарств от коронавируса. Для этого они намерены выяснить, как работает генный иммунитет при инфицировании.