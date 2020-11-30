Учёные высчитали оптимальную длительность карантина при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/32aa2d28-337b-11eb-963c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа учёных из США, Австралии и Канады пришла к выводу, что для предотвращения распространения коронавируса и проведения тестирования достаточно одной недели. Сдавать анализ дважды специалисты тоже не видят смысла, так как разница между результатами близка к статистической погрешности.

Вероятность передачи вируса в зависимости от продолжительности карантина учёные просчитали с помощью математического моделирования и пришли к выводу, что две недели карантина — это лишнее. Также были рассмотрены варианты проведения тестирования: перед началом карантина, по его завершении и двойное тестирование в начале и в конце карантина, пишут «Известия».

За основу были взяты результаты ПЦР-тестирования персонала морских нефтяных платформ. В итоге учёные пришли к выводу, что даже если изолировать каждого заболевшего сразу после возникновения симптомов, эпидемию это не остановит. Снижает вероятность дальнейшей передачи инфекции до 25% трёхдневный карантин, восьмидневная изоляция оставляет 5 из 100 шансов заразить других.

Недельный карантин с любым из двух подходов к тестированию даёт такую же или ещё меньшую вероятность передачи инфекции как и двухнедельная изолция без всякой дополнительной диагностики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что срок двухнедельного карантина людей, у которых медики подозревают коронавирус, может быть увеличен, если подтвердятся последние исследования учёных о времени, в течение которого инфицированные CODIV-19 опасны для окружающих.