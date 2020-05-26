Учёные вырастили мозг эмбриона человека из стволовых клеток

https://static.news.ru/photo/0d8b2af2-9f55-11ea-955e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Учёным удалось создать модель мозга человеческого эмбриона из стволовых клеток. На её примере они смогут выяснить, как формируются различные области мозга в процессе раннего развития.

За создание модели ответственны датские специалисты Центра биологии стволовых клеток Novo Nordisk, вырастившие её в сотрудничестве с коллегами из Копенгагенского университета и шведскими биоинженерами из Лундского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

По мнению учёных, знания о процессе формирования нервных клеток помогут в разработке методов лечения каждой конкретной болезни. Клетки модели мозга выращивались в специальной микрофлюидной камере, в условиях, аналогичных тем, в которых развивается мозг эмбриона.

Используя микрофлюидные методы, мы можем в контролируемых условиях воссоздать ткань, напоминающую эмбриональный мозг на очень ранней стадии — примерно через 4–5 недель после оплодотворения яйцеклетки, — стадии, которую мы до сих пор не могли изучить, — заявил первый автор исследования доцент Педро Райфс.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи Центра стволовых клеток в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) получили от Минэкономики страны патент на разработку инновационного метода лечения COVID-19. По данным ведомства, он эффективен.