ОАЭ сообщили об успехах в лечении коронавируса стволовыми клетками

Исследователи Центра стволовых клеток в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) получило от Минэкономики страны патент на разработку инновационного метода лечения COVID-19. По данным ведомства, он эффективен.
Для проведения лечения у пациента забирают собственные стволовые клетки из крови и вводят их обратно после некой активации. При это полученный препарат дисперсно распыляется непосредственно в лёгкие заражённого. Ни у одного из пациентов, получивших такое лечение, не зафиксировано побочных эффектов. Принявшие участие в клинических испытаниях препарата люди излечились,
Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением о необходимости совместной работы государств мира над вакциной от COVID-19.
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