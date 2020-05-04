ОАЭ сообщили об успехах в лечении коронавируса стволовыми клетками

https://static.news.ru/photo/b831d850-8d91-11ea-800e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB

Исследователи Центра стволовых клеток в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) получило от Минэкономики страны патент на разработку инновационного метода лечения COVID-19. По данным ведомства, он эффективен.

Для проведения лечения у пациента забирают собственные стволовые клетки из крови и вводят их обратно после некой активации. При это полученный препарат дисперсно распыляется непосредственно в лёгкие заражённого. Ни у одного из пациентов, получивших такое лечение, не зафиксировано побочных эффектов. Принявшие участие в клинических испытаниях препарата люди излечились, передаёт Эмиратское агентство новостей.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением о необходимости совместной работы государств мира над вакциной от COVID-19.