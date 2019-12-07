https://static.news.ru/photo/bed11a78-196e-11ea-a021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zenith Watches/Instagram.com/Global Look Press

Учёные поделили старение на три возрастных этапа. Начинается процесс в 34 года.

Второй этап наступает в 60 лет, третий — в 78 лет. Связано это не с вехами в жизни человека. а с изменениями, происходящими в белках, которые появляются в крови человека в определённом возрасте, пишет Nature Medicine.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время исследования круглого червя (Caenorhabditis elegans) американские учёные из Мичиганского университета обнаружили, что особи, пережившие в раннем возрасте окислительный стресс, который принято считать главной причиной старения, живут дольше. У человека окислительный стресс, появляющийся при чрезмерных физических нагрузках или голодании, может стать причиной множества серьёзных заболеваний.