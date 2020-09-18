Учёные вновь подтвердили разрушительные последствия COVID для мозга

https://static.news.ru/photo/c9d5f604-fa33-11ea-84a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Американские и британские учёные провели исследования, которые вновь подтвердили разрушительное влияние коронавирусной инфекции на головной мозг.

Исследователи обнаружили новые подтверждения, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, появились различные психоневротические нарушения, сообщают «Известия».

Так, у 62% испытуемых оказалась повреждена система кровоснабжения мозга, у 31% появилась после COVID-19 спутанность сознания, иногда у этих же пациентов был найден энцефалит. Ещё у 10% испытуемых отмечено развитие душевного расстройства. Также были найдены повреждения периферических нервов у некоторых участников испытания.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 152 человека. Многие из них переболели COVID-19 в лёгкой форме.

Исследования провели учёные из Йельского университета, Ливерпульского университета и Университетского колледжа Лондона.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Йельского университета провели исследования на мышах и трёхмерных моделях нейронов и выяснили, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на мозг заражённых.