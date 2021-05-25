Учёные вернули мужчине потерянное 40 лет назад зрение

https://static.news.ru/photo/d3cbb3c6-bd3b-11eb-81d2-96000091f725_660.jpg Фото: Nature Medicine

Группа учёных-офтальмологов во главе с профессором Университета Сорбонны Хосе-Алленом Сахелем разработала новую методику борьбы с пигментным ретинитом (ПР). Благодаря ей мужчина, бывший полностью слепым 40 лет, смог вернуть себе зрение. Отчёт о новом методе лечения ПР опубликован в журнале Nature Medicine

Заболевание возникает из-за мутации в генах, которые отвечают за работу рецепторов, управляющих периферическим зрением (палочек), и конусообразных рецепторов (колбочек), создающих «центральную картинку». Мутация вызывает разрушение этих рецепторов и прекращение работы сетчатки.

Учёные-офтальмологи в попытке вылечить недуг внедрили в глаз слепому 58-летнему мужчине вектор белкового аденовируса CrimsonR. Затем на пациента надели очки-камеру, которые трансформируют свет в монохромные изображения и посылают их на сетчатку. Белковый аденовирус заставил нейроны реагировать на свет и стимулировал восстановление уничтоженных мутацией палочек и колбочек. После процедуры мужчина в 92% случаев различил лежащие перед ним на столе объекты, а в 64% случаях смог сосчитать их.

ChrimsonR вызывает электрическую активность. Он трансформирует клетки и делает их способными поглощать свет, хотя требуется время — около четырех месяцев, — чтобы клетки поглотили вирус и белок, — рассказал Сахель.

Учёный отметил, что пациенту потребуется время, чтобы адаптироваться к новым сигналам, поступающим от глаз. Улучшения наступают постепенно. Мужчина не родился слепым, поэтому специалисты надеются, что память о визуальных образах ускорит процесс адаптации.

Ранее российские медики смогли вернуть зрение слепой шестилетней девочке. У ребёнка была тяжелейшая отслойка сетчатки, врождённая миопия высокой степени, −18.