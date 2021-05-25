Учёные вернули мужчине потерянное 40 лет назад зрение

Группа учёных-офтальмологов во главе с профессором Университета Сорбонны Хосе-Алленом Сахелем разработала новую методику борьбы с пигментным ретинитом (ПР). Благодаря ей мужчина, бывший полностью слепым 40 лет, смог вернуть себе зрение. Отчёт о новом методе лечения ПР опубликован в журнале Nature Medicine
Заболевание возникает из-за мутации в генах, которые отвечают за работу рецепторов, управляющих периферическим зрением (палочек), и конусообразных рецепторов (колбочек), создающих «центральную картинку». Мутация вызывает разрушение этих рецепторов и прекращение работы сетчатки.
Учёные-офтальмологи в попытке вылечить недуг
ChrimsonR вызывает электрическую активность. Он трансформирует клетки и делает их способными поглощать свет, хотя требуется время — около четырех месяцев, — чтобы клетки поглотили вирус и белок, — рассказал Сахель.
Учёный отметил, что пациенту потребуется время, чтобы адаптироваться к новым сигналам, поступающим от глаз. Улучшения наступают постепенно. Мужчина не родился слепым, поэтому специалисты надеются, что память о визуальных образах ускорит процесс адаптации.
Ранее российские медики смогли вернуть зрение слепой шестилетней девочке. У ребёнка была тяжелейшая отслойка сетчатки, врождённая миопия высокой степени, −18.