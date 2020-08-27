Чувашские врачи вернули зрение слепой девочке

https://static.news.ru/photo/797c7900-e870-11ea-9abe-fa163e074e61_660.jpg Фото: rkob.med.cap.ru

Слепой шестилетней девочке из Марий Эл врачи смогли вернуть зрение. Операция прошла в Республиканской клинической офтальмологической больнице в Чебоксарах.

Как сообщили в пресс-службе больницы, у ребёнка была тяжелейшая отслойка сетчатки, врождённая миопия высокой степени, −18, и полная слепота. Сложнейшую операцию с применением самых передовых технологий провёл главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов.

Всего за медицинской помощью в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу в августе обратились более 30 пациентов из других регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы. Американские учёные из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. Они вживили пластину с 24 электродами в затылочную часть головы нескольким незрячим добровольцам, и те благодаря электростимуляции зрительной коры головного мозга смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.