Чувашские врачи вернули зрение слепой девочке

Слепой шестилетней девочке из Марий Эл врачи смогли вернуть зрение. Операция прошла в Республиканской клинической офтальмологической больнице в Чебоксарах.
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Всего за медицинской помощью в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу в августе обратились более 30 пациентов из других регионов.
Ранее NEWS.ru писал, что через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы. Американские учёные из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. Они вживили пластину с 24 электродами в затылочную часть головы нескольким незрячим добровольцам, и те благодаря электростимуляции зрительной коры головного мозга смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.
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