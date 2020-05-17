Через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы

https://static.news.ru/photo/bbae61ce-984a-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Американские учёные из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. Они вживили пластину с 24 электродами в затылочную часть головы нескольким незрячим добровольцам, и те, благодаря электростимуляции зрительной коры головного мозга, смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.

Это шаг к «визуальному протезу», который позволил бы слепым полностью восполнить функцию зрения, — говорится в их публикации в журнале Cell.

Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных планшетах писать возникающие буквы. В результате, они угадали 93% букв. Они описывали, что видели светящиеся пятна или линии, образующие буквы.

Как писал NEWS.ru, специалисты Киотского университета разработали новую вакцину, которая блокирует белок, способствующий развитию болезни Альцгеймера. Речь идёт о тау-белке, который участвует в образовании микротрубочек, составляющих каркас клетки. Из-за мутаций протеин склеивается и образует скопления в клетках, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе головного мозга. Учёные создали вакцину, использовав безвредный вирус, гены которого были изменены таким образом, чтобы он начал вырабатывать тау-белок. Её ввели страдающим болезнью Альцгеймера мышам. В результате у грызунов вырабатывались антитела, которые удаляли тау-белок. Это привело к сокращению поражённых болезнью областей мозга. Авторы разработки отметили, что до её испытания на людях ещё далеко, однако она может стать вкладом в методику лечения заболевания.