Учёные узнали о способности почвы Марса уничтожать все земные бактерии

https://static.news.ru/photo/4c4d09ec-7e91-11eb-ad6f-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Марсианская почва содержит в себе большое количество веществ, обладающих способностью уничтожать все земные бактерии. К такому выводу пришли учёные из Эдинбургского университета, результаты исследования которых опубликованы на портале Scientific Reports.

В почве Красной планеты специалисты обнаружили вещество перхлорат, которое на Земле обычно используется в ракетном топливе.

Под воздействием ультрафиолета перхлораты убивают бактерии в два раза эффективнее, чем просто ультрафиолетовый свет, — говорится в тексте исследования.

Специалисты также установили высокую концентрацию перекиси водорода и оксида железа в почве Марса. При их соединении с перхлоратами и облучении ультрафиолетом они могут убивать все земные бактерии в 11 раз эффективнее.

Как сообщал NEWS.ru, планетоход Perseverance осуществил свою первую поездку по Марсу. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 метра. Были проведены испытания манипулятора с научными приборами и инструмента для бурения грунта и забора его образцов.